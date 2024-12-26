В сенате Казахстана назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета

Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау.

Он призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям.

"Разгонять такого рода заявления - это неправильно, это неэтично", - передает слова Ашимбаева ТАСС. По его мнению, те, кто распространяет такие заявления, хотят в этой ситуации "заработать для себя дивиденды"

Ранее в соцсетях появилось видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Как пишет Baza, отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 человек выжили.

По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.