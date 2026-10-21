В мэрии Екатеринбурга разделили полномочия Галямова после его назначения врио главы города

В администрации Екатеринбурга разделили полномочия первого вице-мэра Рустама Галямова (на фото), который недавно был назначен врио главы города.

Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к мэрии, прежний функционал Галямова разделили на двоих.

"Кураторство над тремя департаментами – земельным, строительным и архитектуры – отдали директору стройдепартамента Алексею Корюкову. Другая часть полномочий первого заместителя главы – кураторство над районными администрациями, комитетом административных органов, антитеррористической комиссией и прочие хлопоты – поручены Владимиру Гейко, "коммунальному" заместителю мэра", - пишет канал.

По его данным, такое распределение будет временным – до назначения главы Екатеринбурга и его первого зама.

"Дальше будет как было до 13 октября: глава города, его первый заместитель и ряд профильных заместителей", - уточняет канал.

Напомним, 12 октября прежний глава уральской столицы Алексей Орлов был отправлен в отставку – решение утвердили депутаты городской думы. Рустам Галямов, который работал первым заместителем главы города, был назначен врио мэра.