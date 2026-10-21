На Южном Урале появится новое хранилище ядерных отходов

"Росатом" вскоре откроет в Челябинской области новое хранилище ядерных отходов.

Речь идёт о запуске пункта финальной изоляции низко- и среднеактивных радиоактивных отходов (РАО). Он станет третьим таким хранилищем - первый объект 10 лет работает в Свердловской области без единого радиационного происшествия, второй открыт на днях в Томской области.

"В таких пунктах радиоактивные отходы надёжно изолированы от человека и природы на весь период их потенциальной опасности. Такая инфраструктура необходима для устойчивого развития атомной отрасли", – приводит пресс-служба "Росатома" слова гендиректора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" Сергея Дерябина.