В Павловском Посаде запустили производство комплектующих для трамваев

Компания "Транспортная техника" ("Транстех") начала серийный выпуск деталей для трамвайных вагонов в Павловском Посаде - об этом сообщила пресс‑служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект поддержали в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП): компания получила льготный заем - 150 млн рублей по программе "Комплектующие изделия". Всего в проект вложили 190 миллионов рублей. На эти деньги предприятие купило токарные и фрезерные станки с программным управлением.

Теперь завод может выпускать до 2 400 единиц продукции в год: 1 200 трамвайных колес, 600 муфт и 600 осей. Как отметила зампред правительства Подмосковья и глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, новое оборудование поможет компании стабильно работать и закрывать потребности заказчиков.

Ранее на ВЭФ подписали соглашение о строительстве в Приморье крупнейшего в России завода полупроводников: подписи поставили Минпромторг, Минвостокразвития, правительство края и компания "ИКС Холдинг". Завод площадью 35 тысяч квадратных метров обеспечит работой 500 человек и будет выпускать микросхемы для высокочастотного оборудования и компоненты солнечных батарей для космических аппаратов.