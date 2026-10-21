21 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Предпринимателей Тюменской области познакомили с научными разработками

Предпринимателей Тюменской области познакомили с научными разработками, которые можно применить в производстве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Представители бизнеса, работающие в сфере АПК, пищевой и технологической промышленности, посетили лаборатории Аграрного института и Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ.

В центре внимания: ИИ-агенты для мониторинга состояния растений; переработка и повторное использование биологических отходов животноводческих и агропромышленных предприятий; прикладные научные решения для новых продуктов и производственных процессов.

Встреча прошла в рамках разработки сервисной программы "Новые производства и трансфер технологий", связанной с созданием Тюменского межуниверситетского кампуса мирового уровня. Работа ведется при координации Инвестиционного агентства Тюменской области.

Задача - выстроить прямую связь между наукой и производством, чтобы разработки ученых становились основой новых продуктов, технологических решений и инвестиционных проектов в регионе.

"Именно на стыке аграрных, биотехнологических и пищевых направлений чаще всего и появляются перспективные продукты и технологические решения, востребованные рынком", - отметил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

После экскурсии по лабораториям предприниматели и ученые обсудили возможности сотрудничества - от совместных исследований до внедрения разработок в реальные производственные процессы.

Теги: предприниматель, научные разработки, производство


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