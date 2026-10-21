У главы Нацбанка Украины проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски в рабочем кабинете председателя Нацбанка Украины (НБУ) Андрея Пышного.

Недавно стало известно, что против Пышного возбуждено уголовное дело. Обыски вызвали новую волну слухов, но все сходятся во мнении, что обострилась борьба за контроль над НБУ и банковским сектором.

Пышного могут обвинить в лжесвидетельстве. По мнению депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о теневом управлении национализированным "Сенс Банком" и заводом "КарпатНефтеХим". Пышный отрицал это на временной следственной комиссии Рады, но его показания были опровергнуты другими свидетелями. За ложные показания, если они подтвердятся, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Также он мог покрывать игорный бизнес, получая с этого доходы.

Пышный возглавляет НБУ с октября 2022 года.