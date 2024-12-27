Упавший в Казахстане самолет дважды заходил на посадку в Актау

Упавший авиалайнер компании Azerbaijan Airlines дважды заходил на посадку в аэропорту Актау.

Как заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев, при совершении экипажем попыток посадить самолет наблюдались хаотичные изменения высоты и курса полета. Министр указал, что экипаж не мог устойчиво держать курс и высоту лайнера, у которого отказали системы управления.

В результате этого воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии, связь с экипажем пропала, и произошло крушение. Карабаев отметил, что перед падением аэропорт Актау получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту, в результате которого пассажиры начали терять сознание, сообщает издание Lada.kz.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный.