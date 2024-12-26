Песков: выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы в Казахстане Кремль не будет

Москва не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы в Казахстане. Так сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, никто не должен этим заниматься, потому что неверно строить догадки до выводов следствия.

"В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями", - напомнил представитель Кремля.

При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли семь граждан России. Об этом сообщил министр транспорта республики Марат Карабаев, его слова приводит "Казинформ".

По его словам, на борту находились 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили.

Как сообщает МЧС России, сегодня спецборт с пострадавшими при крушении самолета с россиянами вылетел из Актау в Москву.

"На борту - пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек, включая одного ребенка", - говорится в заявлении ведомства.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный.