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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Четверо пассажиров разбившегося в Казахстане самолёта – в тяжёлом состоянии

Врачи привели детали состояния пассажиров, пострадавших в крушении самолёта в Казахстане.

По данным минздрава Казахстана, в больнице лечатся шестеро пострадавших, четверо из которых – в реанимационных центрах. Состояние одного – очень тяжелое, ещё троих – стабильно тяжелое, пишет ТАСС.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. Упавший в итоге борт дважды заходил на посадку в аэропорту Актау.

Теги: Минздрав, Казахстан, авиакатострофа, самолёт, Azerbaijan Airlines


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