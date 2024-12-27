Четверо пассажиров разбившегося в Казахстане самолёта – в тяжёлом состоянии

Врачи привели детали состояния пассажиров, пострадавших в крушении самолёта в Казахстане.

По данным минздрава Казахстана, в больнице лечатся шестеро пострадавших, четверо из которых – в реанимационных центрах. Состояние одного – очень тяжелое, ещё троих – стабильно тяжелое, пишет ТАСС.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. Упавший в итоге борт дважды заходил на посадку в аэропорту Актау.