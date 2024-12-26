Все-таки погиб. Сотрудник "Уральских авиалиний" не выжил в крушении самолета возле Актау

В самолете, потерпевшем крушение возле казахстанского Актау, погиб бортпроводник авиакомпании "Уральские авиалинии" Рамин Агаев.

Пассажирский самолет разбился вблизи Актау накануне утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс "Баку – Грозный". Ранее сообщалось, что Рамин летел на нем как обычный пассажир, так как был на выходном. В "Уральских авиалиниях" предполагали, что их сотруднику удалось выжить.

О том, что молодой человек все же погиб, сообщили в Вятском государственном университете, где учился Агаев. Он являлся выпускником направления "Журналистика" факультета филологии и медиакоммуникаций.

Как сообщается на странице факультета ВятГУ в соцсети, два последних года Рамин Агаев жил в Москве, работал бортпроводником и занимался музыкой.

"Пусть земля тебе будет пухом, Рамин... Глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 38 человек. Среди погибших оказались семь граждан России.

ОБНОВЛЕНО в 13.50: "Уральские авиалинии" официально подтвердили гибель своего бортпроводника. В авиакомпании принесли соболезнования родным и близким Рамина Агаева.