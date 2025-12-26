Экспертиза крушения лайнера AZAL в Казахстане не нашла следы взрывчатки

Отчет казахстанского Минтранса по авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), обнародованный спустя год, исключил версию со взрывом на борту.

Исследование представленных кислородных баллонов не показало присутствия взрывчатых веществ. Специалисты, проводившие комплексные экспертизы, пришли к выводу, что борт получил пробоины от контакта с твердыми поражающими элементами, предположительно — металлическими фрагментами на основе железа. Их источник установить не представилось возможным, сообщает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров в Душанбе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым высказался о крушении самолёта авиакомпании AZAL.