28 человек выжили в авиакатастрофе в Актау. Среди них - двое детей

Двух детей, пострадавших при крушении самолета в Актау, доставили в больницу. Их гражданство уточняется. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"По авиакатастрофе в Казахстане находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в Республике Динарой Закиевой. Ее представитель сейчас в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек предварительно 11-ти и 16-ти лет", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Как сообщает местный минтранс, среди них было 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии.

По последним данным, выжили 28 человек. Обнаружены тела четырех погибших. Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил.

Издание Orda со ссылкой на очевидцев сообщило, что на борту упавшего самолета взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание. По словам выживших пассажиров, до этого в двигатель попала птица.

В связи с крушением самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение вернуться в Баку из России с неформального саммита СНГ.