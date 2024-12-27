Росавиация: Упавший в Казахстане самолет не смог приземлиться в Грозном из-за атак БПЛА

Упавший в Казахстане самолет AZAL не смог, как планировалось, приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной", - сказал он.

Ядров уточнил, что украинские беспилотники в это время предпринимали атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.

"В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из воздушного пространства", - сообщил глава Росавиации.

Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости, добавил он.

По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. "Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", - заявил глава ведомства.

Ранее член Комитета по международным отношениям Мили Меджлиса — Расим Мусабеков — заявил, что борт, следовавший из Баку, был подбит российской ПВО в небе над Грозным. Мусабеков предложил российской стороне признать этот факт и извиниться.

При этом спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау. Он призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям.

Напомним, утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром, заявили в Росавиации.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 человек выжили. По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.

"Азербайджанские авиалинии" сообщили, что с 28 декабря приостанавливают рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу.