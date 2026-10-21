В Тюменском районе чиновница уволена в связи с утратой доверия

Прокуратура Тюменского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе и противодействии коррупции, итогом которой стало увольнение чиновницы. Об этом сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Установлено, что администрация Горьковского сельского поселения, а после реорганизации — Ирбитское территориальное управление в 2024–2026 годах заключили ряд муниципальных контрактов с коммерческой организацией как с единственным поставщиком. Речь шла о содержании контейнерных площадок, покосе сорной растительности, расчистке территории кладбища, уборке помещений и содержании автомобильных дорог.

При этом заместитель главы сельского поселения, а позднее — заместитель руководителя территориального управления, является дочерью генерального директора этой коммерческой организации. Большинство работ входили в полномочия чиновницы, которая также была членом Единой комиссии по определению поставщиков и Приёмочной комиссии.

В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции и о контрактной системе муниципальная служащая не исполнила обязанность по уведомлению о возникшем конфликте интересов.

Прокуратура Тюменского района внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Тюменского муниципального округа. По результатам прокурорского вмешательства должностное лицо уволено в связи с утратой доверия.