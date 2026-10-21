В России из‑за вейпов погибли двое детей

В Россия зафиксировали две трагедии, связанные с вейпами в 2026 году. В Кузбассе ребенок младше двух лет, предположительно, отравился жидкостью для вейпа - он умер до приезда скорой. В Уссурийске мать нашла мертвым своего 12‑летнего сына: врачи считают, что к смерти могло привести использование электронной сигареты, но окончательные выводы экспертизы пока не опубликовали.

У 12 пострадавших медики выявили тяжелые поражения легких, судороги и сбои сердечного ритма. По данным "Shot Проверка", подростки начинают пробовать вейпы уже в 10-12 лет. Председатель Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский рассказал, что к 14-15 годам почти 70% подростков хотя бы раз использовали такие устройства.

Регионы усиливают контроль: в десяти субъектах РФ уже приняли законы о запрете продажи вейпов, еще в 19 регионах обсуждают такие меры. В Татарстане законопроект прошел первое чтение, в Санкт‑Петербурге и Омской области документы внесли в парламенты, в Ленинградской, Мурманской и Сахалинской областях ограничения пока готовят.

С 1 марта 2027 года у регионов появится право полностью запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них - это предусматривает федеральный закон. Эксперимент продлится до марта 2032 года.

Адвокат Сергей Жорин пояснил, что если на нарушения не реагируют, прокуратура может начать проверку. Если подтвердят, что чиновники умышленно бездействовали или отказывались принимать меры, им может грозить даже уголовная ответственность.

Сейчас власти обсуждают новые ограничения на продажу никотиносодержащей продукции: Совет при правительстве РФ предложил запретить продажу вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, а также табака для кальяна людям, родившимся после 1 января 2009 года.