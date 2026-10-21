Банковские эксперты отмечают - россияне стали чаще делать крупные покупки на маркетплейсах

Банк ВТБ и маркетплейс Wildberries запускают совместную скидочную программу — об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Если расплатиться за заказ картой ВТБ, скидка составит 3%. Участники WB Клуба могут получить ещё 3% сверху. Потолок по сумме экономии — 3 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что новая опция работает вместе с уже существующим предложением банка: клиенты могут получать кешбэк до 15% рублями в выбранных категориях.

Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, назвал сотрудничество с маркетплейсом результатом долгого пути: «Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries — все экономически активные потребители в России. С сегодняшнего дня им доступны скидки при привычных покупках, закрывающих весь потребительский спрос россиян. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды, которую мы предлагаем более чем для 100 млн человек».

Для наглядности Wildberries привёл данные по спросу: в третьем квартале 2026 года продажи шин и дисков в деньгах выросли почти в четыре раза год к году, крупной бытовой техники — на 66%, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%, мягкой мебели — в 1,5 раза. Россияне на платформе заказывают также смартфоны, электронику и ювелирные украшения.