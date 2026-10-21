Мерц назвал испытанием финансировать Украину без США

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что финансирование Украины стало для Германии и других европейских стран "серьезным испытанием". В интервью Bloomberg он повторил, что Европа продолжит спонсировать военные расходы Киева без участия США до тех пор, пока это будет нужно Киеву.

Тем не менее, эксперты издания указывают на серьезные риски: Европа не способна в полной мере заменить американскую военную помощь, особенно в части поставок ПВО и передачи разведданных. В преддверии предстоящих электоральных циклов в ряде стран ЕС способность европейских лидеров поддерживать прежний уровень поддержки Украины остается под вопросом, хотя официальная риторика о санкциях и целостности украинских границ остается неизменной.

При этом, выражая поддержку, ЕС требует от Киева реформ. Так, Le Figaro писало, что Брюссель приостановил выделение траншей Украине, требуя отчета за расходы и проведения непопулярных реформ, без которых членство в ЕС не светит. Киев не только не получил дополнительно запрошенные на этот год деньги, но из запланированных на год 45 млрд переведено лишь 15 млрд из-за задержек антикоррупционных и налоговых законов, на которых настаивает ЕС. И сейчас в ЕС проводят аудит. Зеленский крайне неохотно идет на требования ЕС, которые ограничивают его личную власть через расширение полномочий атикоррупционных органов.