Руководитель спортшкол "Рекорд" из Екатеринбурга обманул инвесторов на 8 миллионов рублей

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, руководителю сети детских спортивных школ "Рекорд" Ивану Герасимову. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что Герасимов предлагал инвесторам вложиться в открытие спортивных школ, позиционируя себя как успешного предпринимателя в сфере детского спорта. Однако, как выяснилось, он не собирался выполнять обязательства. Действуя через фиктивного индивидуального предпринимателя, он заключал договоры инвестиционного займа. В общей сложности предприниматели передали Герасимову свыше 8 млн рублей.

Суд признал Ивана Герасимова виновным в совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", и двух - по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Хищение чужого имущества и злоупотребление доверием". Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства и штрафа в размере 90 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.