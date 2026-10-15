Оспу обезьян заподозрили сразу у пяти человек в Подмосковье

Оспу обезьян заподозрили сразу у пяти человек в Подмосковье. Всех госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает SHOT.

Пятерых пациентов забрали на скорой из дома на улице Горького в Жуковском и доставили в Раменскую больницу. Поводом для госпитализации стали контакты с возможным источником инфекции, которые произошли ещё 10 октября.



Среди госпитализированных - трое мужчин и две девушки в возрасте от 21 до 35 лет. Одна из пациенток - гражданка Беларуси. Сейчас врачи оценивают состояние всех пятерых как средней степени тяжести. Диагноз "оспа обезьян" пока предварительный.

Среди пяти госпитализированных оказались два родных брата и семейная пара: 29-летний Владимир А. и 27-летний Александр А. - братья. Еще двое госпитализированных - супруги: 35-летний Кирилл С. и 30-летняя Дарья С. Пятая пациентка - 22-летняя гражданка Беларуси Анита Б.