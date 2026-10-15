ГП отказалась от идеи обратить в доход государства имущество президента ФИДЕ

Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход государства имущества президента ФИДЕ Тимура Tурлова.

14 октября в суд поступило ходатайство заместителя генерального прокурора Ткачёва об отказе от иска. Информация об этом содержится в материалах дела, которые огласила судья. О подаче иска против Турлова и его компании Freedom Holding стало известно 1 октября, пишет РБК.

Турлов был избран президентом ФИДЕ 26 сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича.