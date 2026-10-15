В России появятся новые учебники по русскому для начальных классов

В России уже через пару лет, с 1 сентября 2028 г., в начальной школе русский язык будут изучать по новым учебникам.

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Советник президента Елена Ямпольская сообщила о том, что о таком нововведении недавно удалось договориться с Министерством просвещения России. Она уточнила, что сейчас надо приступать к подготовке пособий для дошкольников.

Это поможет детям с точки зрения образования так, как надо, перейти из садика в школу, пишет "Интерфакс".