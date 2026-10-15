Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" выступит на соревнованиях в Гонконге

19 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область За рубежом
Фото: Федерация практической стрельбы России

Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" выступит на соревнованиях в Гонконге

С 17 по 19 октября в Гонконге пройдут международные соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026. В составе сборной России за медали турнира поборется представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", которую развивает Русская медная компания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, мастер спорта международного класса Владислав Бебнев выступит в открытом классе, где ему предстоит встретиться с сильнейшими стрелками мира. Спортсмен поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" Владислав Бебнев(2026)|Фото: Федерация практической стрельбы России

Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" Владислав Бебнев(2026)|Фото: Федерация практической стрельбы России

"Если честно, я в предвкушении. Матч имеет огромный масштаб, в нём примут участие сильнейшие стрелки мира в пневматической дисциплине, поэтому конкуренция будет очень серьёзной. В моём открытом классе именно гонконгские спортсмены выигрывали все чемпионаты мира. Поэтому мне будет безумно интересно соревноваться с ними. Мы, российские стрелки, пока не знаем уровень подготовки иностранных спортсменов, поэтому строить прогнозы сложно. Для нас это первый шаг в неизвестность, где может произойти что угодно. В любом случае, считаю этот матч очень важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года", - рассказал Владислав Бебнев.

Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" Владислав Бебнев(2026)|Фото: Федерация практической стрельбы России

Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" Владислав Бебнев(2026)|Фото: Федерация практической стрельбы России

Гонконг является одним из мировых лидеров в практической стрельбе из пневматического пистолета. Главная задача нашего спортсмена – показать свою стрельбу и допустить как можно меньше ошибок. Впереди ещё два года, чтобы оценить свой уровень относительно сильнейших стрелков планеты.

Теги: стрельба, соревнования, академия, Гонконг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети