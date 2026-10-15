Спортсмен Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" выступит на соревнованиях в Гонконге

С 17 по 19 октября в Гонконге пройдут международные соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026. В составе сборной России за медали турнира поборется представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", которую развивает Русская медная компания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, мастер спорта международного класса Владислав Бебнев выступит в открытом классе, где ему предстоит встретиться с сильнейшими стрелками мира. Спортсмен поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

"Если честно, я в предвкушении. Матч имеет огромный масштаб, в нём примут участие сильнейшие стрелки мира в пневматической дисциплине, поэтому конкуренция будет очень серьёзной. В моём открытом классе именно гонконгские спортсмены выигрывали все чемпионаты мира. Поэтому мне будет безумно интересно соревноваться с ними. Мы, российские стрелки, пока не знаем уровень подготовки иностранных спортсменов, поэтому строить прогнозы сложно. Для нас это первый шаг в неизвестность, где может произойти что угодно. В любом случае, считаю этот матч очень важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года", - рассказал Владислав Бебнев.

Гонконг является одним из мировых лидеров в практической стрельбе из пневматического пистолета. Главная задача нашего спортсмена – показать свою стрельбу и допустить как можно меньше ошибок. Впереди ещё два года, чтобы оценить свой уровень относительно сильнейших стрелков планеты.