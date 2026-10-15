В Екатеринбурге на два месяца закрыли чайхану "Хилал"

В Екатеринбурге из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, на два месяца закрыли чайхану "Хилал". Речь идет о заведении на пр. Космонавтов, д. 84, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Во время проверки выяснилось, что в чайхане работали сотрудники, не прошедшие предварительные осмотр и вакцинацию, соблюдение личной гигиены также вызывало вопросы, ингредиенты хранились ненадлежащим образом, из-за чего в них могли попасть загрязняющие вещества. Кроме того, на предприятии не проводились дератизация и дезинсекция.

Были выявлены и другие нарушения:

не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП;

планировка производственных помещений не обеспечивает возможность осуществления поточности технологических операций;

не разработана и не утверждена программа производственного контроля;

не ведется документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.

Для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения 8 октября деятельность чайханы была приостановлена Роспотребнадзором, а само заведение опечатано. По решению Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, чайхана будет закрыта следующие 60 суток.