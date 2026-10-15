Депутаты ЗСК одобрили 17 федеральных законопроектов

Сегодня на внеочередной 88-й сессии путем заочного голосования депутаты ЗСК приняли постановление "О положительных отзывах на проекты федеральных законов".

Кубанские законодатели рассмотрели 17 законопроектов. Были поддержаны изменения в Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый, Градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в федеральные законы о развитии сельского хозяйства, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, о семеноводстве, о недрах.

Кроме этого, депутаты ЗСК одобрили законопроекты об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2027 год, о налоге на сверхдоходы, об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2027 году.

Комментируя рассмотренные законопроекты, председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что практически все они напрямую затрагивают интересы Краснодарского края.

"Был, в частности, предложен ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие агропрома. Безусловно, спектр вынесенных на пленарное заседание вопросов охватывает и другие не менее значимые области деятельности. Поправки в трудовой, бюджетный и налоговый кодексы, в законы, регулирующие правоотношения в сфере ЖКХ – все это позволит оперативно адаптировать нормативную правовую базу под реалии сегодняшнего дня", – сказал Юрий Бурлачко.

Развивая тему, руководитель Заксобрания акцентировал – ценность каждой из инициатив заключается, в первую очередь, в ее практической отдаче. Он подробно остановился на проекте, который в случае приобретения им статуса федерального закона может существенно повысить уровень комфорта проживания людей.

"Речь идет об установлении единого минимального ограничения на выполнение с десяти вечера и до восьми утра работ, создающих шум в жилых помещениях. Причем распространить данное ограничение предлагается не только на стройку и ремонт, в том числе и капитальный, но и на проведение связанных с этим действий на стройплощадках рядом с домами, на работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий. В октябре 2025-го, напомню, мы внесли изменения в действующий на территории субъекта так называемый "закон о тишине". Поправки вступили в силу с марта нынешнего года. Нормативный правовой акт четко обозначил позицию власти в части соблюдения законных прав человека на покой и тишину.

Прописанный в проекте федерального закона перечень источников шума, нарушающий эти права, расширяет возможности его регулирования в интересах людей. Каждому из нас все равно, разбудит ли его в пять утра шум работающей дрели за стеной у соседа или звук бензопилы, с помощью которой пилят деревья во дворе, расположенном неподалеку от дома. И в том, и в другом случае спокойствие однозначно будет нарушено. Поэтому инициатива коллег из Государственной Думы в случае ее утверждения станет еще одним шагом на пути к комплексному решению проблемы шума в неурочное время", – заключил Юрий Бурлачко.