15 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге со стрельбой задержали студента, поджегшего полицейские авто

В Екатеринбурге задержан студент местного колледжа. Его подозревают в диверсии против полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 15 октября 17-летний юноша по заданию кураторов, с которыми он вел переписку в интернете, совершил поджог двух служебных автомобилей полиции, стоявших у здания по улице Уральской в Екатеринбурге. Его действия были пресечены полицейским, который был вынужден применить табельное оружие.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о его заключении под стражу и предъявлении обвинения.

Студент, подозреваемый в поджоге служебных автомобилей полиции в Екатеринбурге(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Как заверил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, безнаказанным это ЧП не останется, а сам юноша уже дает показания сыщикам и следователям.

"Подозреваемый в совершении поджога служебных транспортных средств ОП №3 УМВД по Екатеринбургу был обнаружен сотрудниками полиции на месте преступления. Для его задержания оперуполномоченный применил в установленном законодательством нашей страны порядке табельное оружие. Госпитализация злоумышленнику не потребовалась, у него касательное ранение. Им оказался местный житель 2009 года рождения по имени Анатолий, учащийся первого курса колледжа (хотел стать оператором ЭВМ), из полной семьи, ранее состоявший на учете в ПДН за курение в школе. Кроме учебы, в последнее время он подрабатывал курьером в кафе по доставке роллов", - сообщил полковник Горелых.

По одной из отрабатываемых версий, молодой человек пошел на преступление под воздействием мошенников. Сейчас проверяются и другие версии.

"Более подробные и точные обстоятельства криминального эпизода, равно как и причиненный отделу полиции материальный ущерб, устанавливаются сыщиками МВД и следователями регионального СКР", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия, совершенная организованной группой, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба". Проводится расследование.

Теги: студент, диверсия, поджог, полиция, СК, Екатеринбург


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