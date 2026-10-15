Ливни в Стамбуле: три человека погибли, эвакуированы более 2,7 тысячи жителей

Ливни, которые начались в Стамбуле в среду, унесли жизни трех человек. ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber сообщает: в четверг спасатели нашли тело мужчины у водоема в районе Кагытхане. До этого власти подтверждали гибель двух человек. Сейчас поисковики ищут еще четверых пропавших.

Губернатор Стамбула Давут Гюль рассказал, что из опасных зон эвакуировали 2 722 человека. В некоторых районах специалисты до сих пор восстанавливают поврежденные коммуникации и устраняют разрушения.

Синоптики прогнозируют дожди в Стамбуле и окрестностях до конца недели - в регионе действует желтый уровень метеорологической опасности. Из‑за этого власти продлили отмену занятий в школах: учреждения не будут работать до 19 октября. Сначала планировали открыть школы уже на следующий день после первого дня простоя.