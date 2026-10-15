Федор Щукин вступил в должность главы главы Дагестана

Сегодня в должность главы республики Дагестан Федор Щукин, избранный парламентом республики.

"Исполнение обязанностей главы республики требует быть гарантом равноправия и единства всех народов Дагестана. Я призван служить каждому - аварцу, даргинцу, кумыку, лезгину, лакцу, табасаранцу, русскому, ногайцу, цахурцу, рутульцу, представителю любой народности, которая считает Дагестан своей родиной. Я буду главой для всех дагестанцев, независимо от национальности, вероисповедания", - сказал он.

Избрание проходило методом тайного голосования. За его кандидатуру отдали голоса 78 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии. Обращаясь к парламентариям, Щукин поблагодарил их за доверие.

Согласно региональному законодательству, главу Дагестана выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства. Ранее президент России Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана: врио руководителя республики Федора Щукина, заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева и депутата Народного собрания Самира Абдулхаликова, сообщает ТАСС.