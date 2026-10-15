Власти Черногории ограничили предоставление убежища гражданам Украины призывного возраста

Правительство Черногории в четверг в соответствии с решением Совета ЕС ограничило предоставление убежища гражданам Украины призывного возраста, сообщают РИА Новости.

В сообщении с заседания отмечается, что мера согласована с решением Совета ЕС от 30 июля 2026 года.

"Гражданам Украины, военнообязанным, которые просят временного убежища, оно будет одобрено, только если они до прибытия в Черногорию действительно находились на Украине и исполнили свои воинские обязанности там или освобождены от них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное ограничение не распространяется на тех, кто уже получил убежище в Черногории.

В середине июля страны ЕС согласовали предоставление временной защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинской обязанности на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля 2026 года. Подтверждением может быть украинский паспорт с отметкой о законном выезде с Украины либо документ, доказывающий освобождение от воинской обязанности.