Прогноз аналитиков ВТБ - рыночная ипотека обгонит льготную по числу сделок по итогам 2026 года

По прогнозу ВТБ, в 2026 году рыночные ипотечные программы станут лидерами по количеству сделок. При этом по объёму выдачи господдержка пока сохранит лидерство. Об этом рассказал в интервью «Известиям» начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.



«Семейная ипотека остаётся важнейшей мерой поддержки россиян, и рынок ожидал её переход к более адресному формату… Ее модернизация продолжит балансировку рынка. В количестве сделок рыночные программы уже в этом году обойдут льготные, наш прогноз — 52% против 48%. В объёме выдачи господдержка пока ещё останется лидером — 56% против 44%, — ведь средний чек по льготным программам выше. Но это инерция, и уже в 2027 году всё встанет на свои места: рыночная ипотека выйдет на первое место по всем критериям», - отметил Сергей Бабин.