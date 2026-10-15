16 Октября 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Госдума отклонила надбавки педагогам со стажем 10 лет, бесплатный проезд для студентов и стипендию для целевиков

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о надбавках преподавателям вузов. Документ предлагал доплату в размере не менее 40% от должностного оклада для тех, кто проработал в системе не менее 10 лет. Профильный комитет по образованию рекомендовал отклонить инициативу. Правительство, Счетная палата и комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре также не поддержали документ, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы законопроекта предлагали включить в состав оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования надбавку, на которую могли претендовать преподаватели со стажем педагогической работы не менее 10 лет. Размер надбавки составлял бы не менее 40% от должностного оклада.

Член комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Леонов, представляя документ, обозначил позицию профильного комитета. Он заявил, что установление надбавок к заработной плате не является предметом правового регулирования федерального закона об образовании. По этой причине законопроект не может быть поддержан. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Правительство Российской Федерации и Счетная палата также не поддержали инициативу. На заседании комитета приняли решение рекомендовать отклонить законопроект в первом чтении.

Госдума также рассмотрела несколько инициатив, касающихся студентов и преподавателей. Например, законопроект о бесплатном проезде для студентов очной формы обучения и учащихся колледжей предлагал дать им право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, а также в поездах пригородного сообщения. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Правительство, Счетная палата и ОАО “РЖД” не поддержали документ. Якобы, отношения, которые являются предметом законопроекта, в достаточной степени урегулированы в рамках полномочий органов государственной власти субъектов, и в дополнительном регулировании на федеральном уровне они не нуждаются. Законопроект отклонили.

Еще один документ предлагал установить надбавки научно-педагогическим работникам за наличие ученого звания и ученой степени. Леонов сообщил, что установление надбавок к заработной плате также не является предметом правового регулирования федерального закона об образовании. Законопроект отклонили в первом чтении.

Также отклонили законопроект о стипендиях для обучающихся по договорам о целевом обучении. Авторы предлагали установить такой вид стипендий и отнести обязательства заказчика целевого обучения о предоставлении стипендии к существенным условиям договора. Леонов заявил, что нормы действующего законодательства в достаточной степени урегулировали правоотношения, связанные с предоставлением мер поддержки таким обучающимся. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Правительство не поддержали документ. Законопроект отклонили.

Теги: госдума, надбавки учителям, целевики, образование, студенты


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