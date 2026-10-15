Волга задыхается от стоков: Госдума вернется к скандальному проекту очистных сооружений

В Госдуме договорились вернуться к теме очистных сооружений Волги в январе. Депутат Анатолий Грешневиков на пленарном заседании поднял вопрос о провале федерального проекта "Оздоровление Волги" и потребовал выяснить, почему построенные за бюджетные деньги объекты не работают. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу и поручил профильным комитетам подготовить обсуждение, передает корреспондент Накануне.RU.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" стартовал в 2018 году по инициативе президента. Он входил в национальный проект "Экология" и должен был сократить сброс загрязненных сточных вод в реку в три раза к концу 2024 года. На реализацию программы направили 127 млрд рублей из федерального бюджета. Предполагалось построить и модернизировать более сотни очистных сооружений и станций. Итог оказался плачевным — Счетная палата констатировала, что цель не достигнута. Из 125 очистных сооружений, профинансированных за счет казны, в срок ввели только 109. Да и многие из них не выполняют свои функции или имеют завышенные технические параметры.

Волга мелеет, заболачивается и зарастает водорослями. Из-за замедленного водообмена ухудшается качество воды, падает содержание кислорода. Это влияет на здоровье биосистемы и на жизнь людей, которые пользуются рекой. В бассейне Волги проживают около 70 млн человек, а это почти половина населения страны. Депутат Грешневиков, выступая ранее, говорил, что система Волги деградирует, исчезают естественные нерестилища, отмирают редкие виды водных обитателей. Парламентарий заявлял, что 127 млрд рублей, выделенные на спасение реки, во многом потрачены впустую. Он называл происходящее "умерщвлением Волги" и приводил данные, что 7 тысяч кубометров неочищенных стоков ежедневно идут в реку.

Сегодня на пленарном заседании Грешневиков вернулся к этой теме. Он предложил запланировать в рамках правительственного часа обсуждение федеральных проектов, касающихся Волги, Байкала и мусорной реформы.

Вячеслав Володин поручил подготовить вопрос профильным комитетам и подчеркнул, что ответственность за реализацию проекта по строительству очистных сооружений возложена на Министерство строительства и ЖКХ.

"Давайте в течение октября определимся, когда будем проводить в начале следующего года правительственный час. Возможно, с него начнем январь", — сказал Володин. Он также предложил пригласить на обсуждение прокуратуру и Счетную палату и подключить все регионы Волжского бассейна в режиме видеоконференцсвязи.

Тема очистных сооружений на Волге имеет давнюю предысторию, ранее в Госдуме состоялось совместное заседание профильных комитетов, на котором обсуждали программу "Оздоровление Волги". Уже тогда депутаты констатировали, что цели достичь не удалось. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Нижегородской станции аэрации. Реконструкция этого объекта шла в рамках федерального проекта, но очищенные сточные воды по ряду показателей не соответствовали нормативам. Прокуратура подала в суд, требуя обеспечить нормативную очистку сбрасываемых вод в Волгу. В Ярославской области суд взыскал 42,5 млн рублей за неработающие очистные сооружения в поселке Октябрь. Объект возвели в рамках того же проекта, но он так и не достиг проектных параметров очистки. Подобные истории повторяются в разных регионах.