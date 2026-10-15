"Газпромнефть" сняла ограничения на отпуск топлива в Югре

Компания "Газпромнефть" отменила лимиты на продажу топлива на своих АЗС в Ханты-Мансийском автономном округе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С июня на заправках в городах и посёлках Югры действовали ограничения: отпускали не более 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На придорожных АЗС лимит по дизелю составлял до 200 литров. Теперь эти ограничения сняты, и на станциях вновь начнёт работать режим постоплаты.

При этом региональные власти продолжают обеспечивать топливом небольшие частные заправки в 32 населённых пунктах, где отсутствуют АЗС крупных сетей.