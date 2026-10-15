Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах

Центры обработки данных (ЦОД) можно размещать в отработанных угольных карьерах. Такую идею озвучил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, угольщикам приходится тратить значительные ресурсы на рекультивацию и содержание карьеров, а в случае такого использования можно совместить сразу две цели: снизить затраты на охлаждение оборудования и повысить защищенность объектов.

По словам главы Кузбасса, на дне карьера можно возвести дом на несколько этажей, где и будет размещено оборудование, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября украинские дроны нанесли удары по дата-центру Яндекса в Сасово Рязанской области, 9 октября случился налет на дата-центр компании в Калуге, 11 октября - на центр во Владимире. В результате значительная часть сервисов Яндекса перестала корректно работать. 14 октября БПЛА атаковали центр обработки данных Сбербанка.