16 Октября 2026
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

"Готовы работать по поставленным задачам". Кировские парламентарии прокомментировали послание губернатора

Депутаты партий, прошедших по итогам недавних выборов в Законодательное Собрание Кировской области, комментируют послание губернатора Александра Соколова, с которым он обратился сегодня к парламентариям.

В начале своего выступления глава региона отметил, что впервые Кировская область вышла из выборов более консолидированной. Они не разобщили общество, а, напротив, объединили. Губернатор поздравил всех избранных депутатов, все политические партии с успешным завершением избирательной кампании.

Спикер ОЗС, член "Единой России" Роман Береснев, комментируя послание, подчеркнул, что парламент намерен работать единой командой.

– Для депутатов нового созыва это первое послание. Впереди – работа над областным бюджетом на следующие три года. Бюджетные приоритеты Александр Валентинович озвучил – это строительство и ремонт социальных объектов, развитие экономики, вложения в коммунальную инфраструктуру и благоустройство, а также меры, направленные на увеличение кадрового потенциала. Мы готовы работать по задачам губернатора. Как часть его команды постараемся, чтобы важные для региона проекты продолжились, а их результаты были заметны и в городах, и на сельских территориях, – сказал Роман Береснев.

Екатерина Колотова, лидер регионального отделения "Справедливой России" отметила, что в районах области в сфере благоустройства происходят особенно заметные изменения.

– Для жителей городов, поселков приоритетным вопросом является благоустройство территорий: дворов, парков, скверов. Как говорят социологи, наша молодёжь при оценке места жительства обращает внимание на то, как отремонтированы дома, благоустроены дворы и общественные территории. И в своём послании Александр Валентинович Соколов обратил особое внимание на то, что муниципалитеты должны быть активными в вопросах создания комфортной среды. Я много езжу по районам и вижу, как меняются муниципалитеты: создаются новые скверы и парки, появляются пешеходные зоны. Это очень важно для людей, и я разделяю позицию главы региона: чем активнее муниципалитеты будут участвовать в проектах по созданию комфортной среды, тем быстрее и масштабнее будет улучшаться и благоустраиваться территория там, где мы живём, – поделилась Екатерина Колотова.

Депутат от партии "Новые люди" Андрей Иглин заострил внимание на теме обновления дорожной и транспортной инфраструктуры.

— Дороги — одна из важных отраслей, и это было сегодня обозначено в послании губернатора. В регионе строятся дороги в северо-западном направлении, заканчивается ремонт через реку Пушма, над Транссибом тоннель завершится в срок. И было даже обозначено, что раньше срока. Восстанавливается навигация по реке Вятке, что создаёт дополнительные условия для логистических путей, грузоперевозок и так далее.

Люди, конечно же, это видят, изменения в этой отрасли есть. Мы считаем, что идём в правильном направлении, – заявил Андрей Иглин.

Павел Дорофеев, лидер регионального отделения ЛДПР, отметил, что губернатор вновь большое внимание уделил гражданской активности.

– Это различные программы поддержки, в том числе и местных инициатив. Так, в этом году по поручению губернатора заработала программа "Вятские дворики", в рамках которой в следующем году будет отремонтировано 300 дворов. И мы полностью разделяем такое направление: очень важно поддерживать инициативы граждан, – сказал парламентарий. – В свою очередь мы предлагаем разработку федеральной программы по ремонту дворовых территорий, поэтому позиция Александра Валентиновича сходится с нашей. Поддерживать граждан — это в первую очередь улучшать условия там, где мы живём.

Теги: Александр Соколов, послание


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