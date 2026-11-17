Отбита атака 800 беспилотников на Московский регион

Московский регион атаковали сотни украинских беспилотников. Атака отбита.

С 17.00 (мск) 16 ноября по 7.00 (мск) 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть уничтожена на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве.

"При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного "Барс Москва". За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников", - написал в своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.