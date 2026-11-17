В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Первоуральске.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, все произошло 16 ноября около 19:15 на улице Загородная напротив дома 2. По предварительным данным, неустановленный водитель наехал на женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая погибла на месте. Назначены экспертизы, проводится расследование. Ведется розыск водителя и автомобиля.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (3439) 27-04-38, либо в дежурную часть ОМВД России "Первоуральский" 8 (3439) 64-82-21 или 102. Как заверили в Госавтоинспекции, конфиденциальность гарантируется.