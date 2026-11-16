16 Ноября 2026
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Ход исполнения госпрограмм Кубани проанализировали на планерке в ЗСК

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел планерное совещание, в рамках которого был проведен всесторонний анализ ход исполнения краевых государственных программ Кубани по итогам 9 месяцев текущего года. В работе принимали участие председатель Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Сергей Усенко, министр экономики региона Алексей Юртаев, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Открывая совещание, спикер ЗСК предложил обратить особое внимание на обеспечении эффективности расходования бюджетных средств.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Сегодня в условиях сокращения поступлений в бюджет по отдельным доходным источникам мы вынуждены проводить оптимизацию действующих расходных обязательств, их блокировку и перенос реализации мероприятий на будущие периоды. В этих условиях повышение эффективности бюджетных расходов, их рациональность и результативность для достижения поставленных целей являются приоритетными», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Алексей Юртаев в своем докладе сообщил, что, по состоянию на 1 октября средства федерального и краевого бюджетов на реализацию 28 госпрограмм в 2026 году были запланированы в объеме более 520 млрд рублей. Выполнение бюджетных программных назначений за 9 месяцев составило почти 344 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 1,7%. Приоритетными направлениями остаются расходы социальной сферы, почти 71%, исполнение по которым за 9 месяцев составило почти 72%. Результатом реализации программных мероприятий стало проектирование, строительство, ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования и культуры, модернизация коммунальной инфраструктуры.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко в ходе обсуждения обратил внимание на ряд проблемных моментов, которые обозначались депутатами на протяжении двух лет. В частности депутат акцентировал внимание на вопросе строительства социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры. Отметил недостаточную работу отдельных координаторов госпрограмм в части организации претензионной работы с подрядчиками за неисполнение условий контрактов. Парламентарий также сказал, что с учетом того, что часть начислений относится к 2022-2023 годам при затягивании предъявления требований существует риск невозможности их взыскания в связи с истечением срока исковой давности.

Позицию Контрольно-счетной палаты обозначил ее глава Сергей Усенко. Он отметил как позитивный момент тот факт, что на 1 октября кассовое исполнение программных расходов составило 66%. При общем росте показателей проектная часть бюджета исполнена только на 50%. По 6 госпрограммам исполнение остается ниже 50%, а по 2 – ниже 30%.

В ходе обсуждения председатель ЗСК адресовал ряд вопросов руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления по существу обозначенных в докладах возможных рисков в реализации госпрограмм.

Министр ТЭК И ЖКХ Денис Сорокалетов, замминистра сельского хозяйства Светлана Макарец, руководитель департамента строительства Владимир Праволамский, глава Ленинградского муниципального округа Юрий Шулико, глава Усть-Лабинска Роман Перевалов дали пояснения по ряду вопросов в ходе заседания.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко, подводя итоги планерки, обратил внимание координаторов реализации госпрограмм на важность повышения исполнительской дисциплины, а также на то, что позитивная динамика исполнения программных мероприятий по отношению к прошлому году не должна стать поводом для самоуспокоения.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск, краевые госпрограммы


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