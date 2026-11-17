Министры ЕС отказываются обсуждать с Россией систему безопасности в Европе

Ряд министров иностранных дел ЕС не хотят обсуждать архитектуру безопасности Европы с Россией до прекращения СВО. Они считают, что сначала надо посредством военной помощи киевскому режиму подвигнуть Россию к существенным уступкам, пишет Reuters.

Несмотря на постоянные заявления России о готовности к мирным переговорам, представители ЕС не верят этому и призывают воевать с Россией руками Киева. Глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвали не попадаться в некую "российскую ловушку", указывая на риск извлечения Россией выгоды из таких обсуждений. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что требования президента РФ Владимира Путина "абсурдные" и максималистские. В чем их "абсурдность", он не сказал.

При этом подтверждено, что европейская команда в переговорах будет включать институты ЕС, а также Британию, Францию, Германию, Италию и Польшу.

Параллельно ЕС готовит новый пакет санкций. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об утверждении 145 новых санкций, включая меры против нефтяного терминала в Санкт-Петербурге и основательницы Wildberries Татьяны Ким. Также ожидается обсуждение новых мер против судов, которые в Европе называют "теневым флотом" России. В последнем вопросе очень активна "владычица морей" Британия, заинтересованная в своем доминировании на море.