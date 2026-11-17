Каллас призвала собирать данные на российских военнослужащих

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС может получить данные о российских военнослужащих, участвующих в СВО, для запрета их въезда в блок. По ее словам, из-за цифровизации и бюрократии в России сбор такой информации через разведслужбы представляется вполне и даже легко выполнимым.

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Ранее Украина передала ЕС данные о более чем 500 тыс. российских военных для ограничения их доступа в Шенгенскую зону. Однако, как передавал Euronews, в базу внесено менее 1% имен, так как для этого требуются доказательства персональной угрозы со стороны каждого конкретного лица. Массовое внесение списков может быть признано юридически неправомерным и вызвать волну исков.

Интересно, что Каллас сослалась на хранение в России единых баз данных граждан, на что как на большую уязвимость давно указывают эксперты.

Постоянное представительство России при ЕС призвал Брюссель проверить законность этих заявлений Каллас. Там заявили, что они могут противоречить регламенту ЕС и Хартии ЕС об основных правах, регулирующим защиту данных. Это явное проявление двойных стандартов и отклонение от принципа верховенства права в угоду политическим целям. В дипмиссии также отметили, что данные шаги получат должный ответ со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что после таких высказываний возникает вопрос, что хорошего европейцы могут привнести в переговорный процесс.