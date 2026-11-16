16 Ноября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Растет спрос на гарантии и аккредитивы в рамках исполнения госконтраков у субъектов МСП

Малый и средний бизнес в России расширяет использование банковских гарантий и аккредитивов для участия в государственных закупках и исполнения контрактов. Так, по данным Корпорации МСП, объём закупок госзаказчиков у малых технологических компаний по итогам 3 кварталов 2026 года превысил 142 млрд рублей, что почти на 8,5% больше, чем годом ранее. Число таких компаний-поставщиков выросло на 20%, до 1631.

По данным Банка России, совокупный портфель банковских гарантий и поручительств в стране демонстрирует устойчивый рост последних лет. 

Этот тренд подтверждают данные участников рынка. Например, портфель гарантий и аккредитивов для малого и среднего бизнеса у ВТБ на 30 сентября 2026 года превысил 1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12%. За девять месяцев банк выдал таким клиентам гарантии и аккредитивы на сумму свыше 600 млрд рублей — на 12% больше, чем годом ранее.

Количество выданных банком гарантий выросло на 22%, число принципалов — получателей гарантий — на 34%. Три четверти портфеля приходится на обеспечение исполнения контрактов (51%) и возврат авансов (24%). Среди отраслей-заёмщиков лидируют строительство (36%), промышленность (20%) и торговля (19%).

Больше половины продаж документарных продуктов у банка приходится на регионы. По объёму лидируют Краснодарский край (25 млрд рублей) и Татарстан (18,5 млрд рублей), также в число лидеров входят Самарская, Челябинская и Кемеровская области. В Москве и Московской области объём продаж вырос до 245,5 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — превысил 50 млрд рублей.

Дистанционно клиенты получили 63% гарантий против 48% годом ранее. Количество дистанционных экспресс-гарантий за год выросло на 67%, а их объём — на 54%.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что число клиентов, получивших гарантии, выросло на треть по сравнению с прошлым годом: для компаний, которые участвуют в закупках и исполняют контракты, гарантия стала рабочим инструментом.

Параллельно государство усиливает контроль за платёжной дисциплиной по госконтрактам с МСП. По данным Корпорации МСП, объём урегулированной задолженности госзаказчиков перед поставщиками из числа МСП последовательно растёт, а сроки выплат сокращаются благодаря работе профильного федерального штаба.

Теги: банк втб, мсп, ж госзаказ, гарантии банков, платежная дисциплина


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