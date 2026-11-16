Чемпионат России по паделу начался в Екатеринбурге

Чемпионат России по паделу стартовал в Екатеринбурге при поддержке Академии падела Русской медной компании. 240 мужчин и девушек из 30 российских регионов сыграют на Падел-арене РМК за звание лучшей пары страны.

Чемпионат России впервые проходит за пределами Москвы. Призовой фонд турнира, сформированный Федерацией падела России, составляет 2 млн руб. Дополнительно по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина генеральный спонсор выделит 3,39 миллиона рублей на премирование игроков по итогам соревнований и дополнительные ценные призы: iPhone 18, Apple Watch Ultra 3 и наушники Apple. Таким образом, общая сумма выплат спортсменам достигнет 5,39 млн руб. – рекордный показатель в истории чемпионата.

"Чемпионат России в Екатеринбурге является значимым событием для развития падела в нашем регионе. Впервые турнир такого уровня проводится за пределами Москвы, а число участников достигло рекордных показателей. Нас ожидает насыщенная неделя, включающая в себя как соревновательные матчи высокого уровня, так и приятные сюрпризы для спортсменов и зрителей", – рассказала директор Академии падела РМК, президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха.

Матчи будут проходить каждый день с 16 по 22 ноября. Сначала начнутся квалификации, а со среды на арене стартует основная часть. Лидерами по количеству представителей стали Москва и Свердловская область – 76 и 75 спортсменов соответственно. Самый насыщенный день – 20 ноября. Тогда состоятся четвертьфинальные матчи, церемония открытия турнира и выступление специального гостя – певицы Seville из группы Artik & Asti.