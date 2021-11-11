Свердловский омбудсмен признала, что 10-20% свердловчан в принципе не могут получить QR-коды

Между вакцинированными и невакцинированными свердловчанами возникла пропасть, констатировала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, слова которой приводит Коммерсант-Урал.

По ее словам, прежде чем давить на людей, надо урегулировать этот вопрос.

"Мы требуем от людей QR-коды, при этом старшее поколение не может получить их в личных кабинетах на госуслугах — не знают, как пользоваться сервисом. Таких в Свердловской области 10–20%", - отметила Мерзлякова.

"Я вижу, что это не просто напряжение, а пропасть. Над ней надо построить мост. Для снятия этого напряжения требуется не война, а мирное соглашение. Мы не должны запугиванием, принуждением, давлением прививать людей. Надо с ними общаться. У нас с населением общаются не рядовые жители, а руководители. Отчего начинает казаться, что вакцинация нужна для отчетов и иных целей", - признала омбудсмен.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября вход в торговые центры, кафе, рестораны и многие другие места доступен только по QR-коду, получить который непросто даже тем, кто действительно сделал прививку. Из-за этого свердловский бизнес несет серьезные убытки, поскольку посещаемость заметно сократилась.

Накануне.RU неоднократно обращалось в свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом с вопросом: что в этой ситуации делать уральцам, не посещавшим врача при заболевании, но имеющим антитела? Ответа ни в одном случае не поступило. Также ничего конкретного не говорит на своих брифингах и Павел Креков, лишь призывая поставить прививку от ковида. При обращении через Госуслуги в получении кода отказывают.

В уральском полпредстве говорят, что "коды - это надолго". А в КПРФ просят губернатора Куйвашева (который уже несколько недель находится в отпуске) отложить введение QR-кодов и разрешить получать их свердловчанам с антителами.

В общественном транспорте, по заявлению Крекова, такой режим вводить не планируют. Пока не планируют, потому что свердловские предприятия просят о QR-кодах в автобусах и трамваях, объясняя это исключительно заботой о здоровье своих сотрудников.

А в Екатеринбурге уже готовится акция протеста против ограничений.