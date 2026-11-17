В Госдуме предложили усилить контроль за иностранными студентами

Госдума рассмотрит готовый к внесению законопроект, ограничивающий использование обучения в российских вузах и колледжах как лазейки для нелегальной миграции. Инициатива, разработанная депутатами ЛДПР, направлена на борьбу с фиктивным обучением ради получения учебных виз и разрешений на временное проживание.

Согласно документу, Рособрнадзор получит право проверять порядок приема, учебные программы, успеваемость и фактическое посещение занятий иностранными студентами. За нарушения образовательным организациям может грозить запрет на обучение иностранных граждан сроком до одного года.

В пояснительной записке приводятся примеры уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции через учебные заведения в Приморском и Ставропольском краях, где иностранцы формально числились студентами, но фактически работали в других регионах.

Представители образовательного сообщества и эксперты относятся к инициативе с осторожностью. Они указывают, что проблема может заключаться не только в отсутствии контроля студентов, но и в отсутствии единой государственной стратегии миграционной политики. Законопроект планируется направить в правительство для получения отзыва.

На прошлой неделе сообщалось, что в Самарской области за взятки и организацию незаконной миграции задержан декан одного из факультетов регионального вуза.