Возобновлено движение по Крымскому мосту
Возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту.
Оно запущено в реверсивном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы для дальнейшего открытия движения в полном объёме, сообщает Минтранс России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ". На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернут два пункта обогрева.