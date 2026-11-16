Возобновлено движение по Крымскому мосту

Возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту.

Оно запущено в реверсивном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы для дальнейшего открытия движения в полном объёме, сообщает Минтранс России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ". На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернут два пункта обогрева.