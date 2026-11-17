ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост

Армия Украины нанесла второй за сутки удар по Крымскому мосту. По данным главы Крыма Сергея Аксёнова, движение транспорта по магистрали приостановлено.

"Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно", - написал политик в своём telegram-канале.

О том, как и чем нанесён удар, Аксёнов не сообщил. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ".

Накануне Минобороны РФ сообщило о самой массовой атаке дронов с начала СВО. В том числе ВСУ также нанесли удар по Крымскому мосту, движение по его автомобильной части было временно приостановлено.