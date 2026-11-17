На Урале вебкам-модель отправили в колонию за распространение порно

На Среднем Урале вебкам-модель осуждена за распространение порнографии. Ее отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в январе 2026 года женщина сняла порно со своим собственным участием. Затем она создала закрытый канал, где опубликовала семь видеозаписей, и предоставляла доступ к ним за плату.

Модель брала 200 рублей с подписчиков и 2 тысячи рублей с новых пользователей. На момент выявления канал насчитывал 769 подписчиков.

Талицкий районный суд признал ее виновной по статье "Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов". Женщине назначено 2,5 года колонии общего режима.