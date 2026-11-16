В России отложили рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина через "Почту России"
Совет Госдумы перенёс рассмотрение во втором чтении законопроекта об онлайн-продаже вина через "Почту России".
Об этом сообщил ТАСС источник в палате парламента. Рассмотрение перенесено на более поздний срок, который пока что не обозначен.
11 ноября Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о трёхлетнем эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт "Почты России". Правительство объясняет инициативу спасением убыточной "Почты" и поддержкой плохо окупаемых малых виноделен.
Министр цифрового развития Максут Шадаев также связывает разрешение заказывать алкоголь через почту c обелением теневого рынка онлайн-доставки алкоголя. Сказать, что смелая инициатива вызвала дискуссии, — ничего не сказать, некоторые депутаты сочли подобный эксперимент позором и требовали снять вопрос с повестки.