Звезда "Сумерек" Патиссон утверждён на роль Джеймса Бонда

Названо имя актёра, который станет новым воплощением агента 007. Роль Джеймса Бонда отдали артисту Роберту Патиссону.

"Сказать, что эта роль – воплощение мечты, – ничего не сказать. Я невероятно рад этому сотрудничеству и предстоящей работе с фантастической командой (проекта)", - сказал Патиссон, слова которого приводит РБК.

Широкую популярность актер получил на рубеже 2010-х, сыграв главную роль в фильме "Сумерки" и его нескольких продолжениях. До этого он уже был известен публике, в том числе по роли в картине "Гарри Поттер и Кубок огня", где сыграл Седрика Диггори.