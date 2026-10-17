Папа римский покинул больницу и направился в Ватикан

Папу римского Льва XIV в субботу выписали из больницы в Риме, где он перенес операцию на легком. Сразу после этого он отправился в Ватикан.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ, 71-летний глава Римско-католической церкви без посторонней помощи прошел к поджидавшему его автомобилю. По пути он остановился, чтобы поговорить с верующими, ожидавшими его выписки.

На 18 октября у Льва XIV запланирована воскресная молитва. Она пройдет на Площади Святого Петра в 12:00 по местному времени (13:00 по Москве).

Ранее врачи, взявшие у папы анализ крови и сделавшие снимки грудной клетки, пришли к выводу, что он готов к выписке после операции. Сообщалось, что Льву XIV не требуется химиотерапия.