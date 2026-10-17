ФК "Нижний Новгород" не может вылететь в Екатеринбург на матч с "Уралом"

Лидер Первой лиги ФК "Нижний Новгород" до сих пор не смог вылететь в Екатеринбург на матч с местным "Уралом", который запланирован на это воскресенье, 18 октября.

Как сообщили Накануне.RU в нижегородском клубе, из-за задержек в аэропорту Екатеринбурга задерживается и вылет рейса с командой в столицу Урала.

"Мы должны были вылететь сегодня в 9:50. Однако вылет переносили уже четыре раза, и сейчас время отправления рейса из аэропорта Чкалов в Кольцово назначено на 22:10 17 октября. Надеемся, что оно больше не изменится", - говорится в сообщении ФК.

В клубе уточнили, что команда ожидает отправки не в аэропорту и уже успела провести предыгровую тренировку.

ФК "Нижний Новгород" занимает первое место в таблице Первой лиги. "Урал" располагается на пятой строчке. Завтрашний матч, если он состоится, может стать определяющим за выход в Российскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что прокуратура разбирается в ситуации с массовыми задержками авиарейсов в аэропортах Екатеринбурга и Перми, которые произошли в субботу, 17 октября.